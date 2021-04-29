На оранжевой ветке петербургского метро запустили 5G-ready связь

На участке Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена появилась мобильная связь и сеть 5G-ready от МТС, оповестили в пресс-службе оператора.

С декабря прошлого года данная опция была доступна также для пассажиров синей ветки городской подземки.

"Мы уже видим стабильный рост трафика на протяжении всей [синей] ветки. Строящаяся новейшая система позволяет нам быстро реагировать на растущие потребности абонентов и, при необходимости, локально расширять сеть", - цитирует пресс-служба МТС впечатления директора компании в Петербурге и Ленобласти Павла Коротина.

Интернетом со скоростью до 100 Мбит/сек теперь могут воспользоваться горожане, путешествующие по всей оранжевой ветке - от "Улицы Дыбенко" до "Спасской".