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17:21

Шишлов призвал Памфилову не проводить трехдневное голосование на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Шишлов призвал Памфилову не проводить трехдневное голосование на выборах в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отказаться от идеи провести трехдневное голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание, сообщается на сайте омбудсмена.

Шишлов указал, что опыт проведения многодневного голосования по изменению Конституции в 2020 году оказался негативным. В его ходе были допущены многочисленные нарушения, отметил Шишлов: в том числе  в списки не вносились отметки о подаче заявлений о досрочном голосовании вне помещения, не соблюдался порядок голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования, от имени участников голосовали другие лица, членам комиссий отказывали в ознакомлении со списками и так далее.

"Многочисленные выявленные нарушения убедительно продемонстрировали, что при нынешнем состоянии избирательной системы в Санкт-Петербурге проведение многодневного голосования создает условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования, и неизбежно приведет к понижению достоверности результатов голосования, дискредитации избирательного процесса, к нарушениям избирательных прав граждан, подрыву доверия к выборам и итогам голосования",  убежден Шишлов.

Напомним, законопроект о проведении трехдневного голосования на федеральном уровне был принят Госдумой в июле 2020 года. Его критиковали оппозиционные партии, а "Справедливая Россия" вносила в нижнюю палату парламента собственную инициативу об отмене многодневного голосования. Голосование в течение трех дней уже использовалось на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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