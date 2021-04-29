Горсуд Петербурга отменил аресты двум участникам протеста 21 апреля

Городской суд Петербурга встал на сторону двух местных жителей, ранее отправленных под административный арест за участие в протестном шествии 21 апреля, передает "ОВД-Инфо".

Молодых людей задержали в ходе акции, на следующий день Красносельский райсуд признал их виновными по статье об организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), назначив одному 14 суток спецприёмника, а другому - 10.

"При написании жалобы и изучении материалов дела выяснилось, что и материалы, и протоколы, и постановление суда первой инстанции вынесены с нарушением норм процессуального права. Было нарушено право на защиту, в разных протоколах значилось разное описание события правонарушения. Районный суд ограничился перечислением доказательств, которые положил в основу вины, не раскрыв их суть. На основании этих нарушений Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление первой инстанции", - уточнила юрист "ОВД-Инфо" Светлана Ратникова.

Молодых людей освободили от наказания в зале суда. До окончания ареста одному 7 суток, другому - трое.