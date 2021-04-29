"Признаки сезонного заболевания": Роспотребнадзор допустил осложнение ситуации с COVID-19 к осени

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, и ситуация с эпидемией в России может осложниться к осени, передает РИА "Новости".

"Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - сказала Попова.

Она добавила, что для предотвращения этого заранее нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

За последние сутки в России было зарегистрировано более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что "неофициальная статистика" по коронавирусу говорит о начале третьей волны эпидемии в России, но в Кремле опровергли эти сведения, заявив об отсутствии какой-либо "второй бухгалтерии".