Адвокаты потребовали прекратить "процессуальный произвол" в отношении Ивана Павлова

Российские адвокаты выступили с письмом в защиту главы "Команды 29" Ивана Павлова, текст письма публикует "Эхо Москвы". Также адвокаты разместили петицию на сайте Change.org.

"Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и "громким делам", которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ — таким как дело менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что задержание Ивана связано с его профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и "громким делам", которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ — таким как дело менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько", — говорится в заявлении.

По мнению адвокатов, обыски и задержания по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия) "не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования".

"Считаем, что данные действия правоохранительных органов направлены исключительно на запугивание Ивана и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей", — подчеркнули авторы заявления.

Подписавшиеся требуют прекратить использовать закон как "инструмент давления на адвокатом", прекратить преследование адвокатов и "процессуальный произвол" в отношении Ивана Павлова.

Напомним, сотрудники ФСБ пришли с обысками в гостиницу в Москве, где остановился Павлов, и задержали его. Павлову вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). С обысками также пришли к жене Павлова в Петербурге, к IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману и в петербургский офис объединения.

Из-за задержания Павлов не смог присутствовать в суде, где рассматривалось продление меры пресечения Сафронову: его оставили в СИЗО до 7 июля. Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия по делу Сафронова. Летом 2020 года Минюст обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство из-за этого. Источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых решение Павлова не устроило.