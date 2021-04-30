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12:58

На активиста из Челябинска завели дело по "дадинской" статье

фото ЗакС политика На активиста из Челябинска завели дело по "дадинской" статье

Следственное управление УМВД по Челябинску возбудило дело по "дадинской" статье в отношении местного жителя за неоднократное привлечение к ответственности за участие в митинге.

По версии следствия, житель Челябинска 2003 года рождения неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Упоминается, что его арестовывали на пять суток по одному из таких протоколов. В МВД заявили, что при этом гражданин "продолжил свою противоправную деятельность", публикуя в интернете призывы к несогласованным акциям.

"МБХ медиа" обратило внимание, что под описание лидер челябинского отделения "Весны" Александр Кашеваров. В челябинской "Весне" заявили, что полиция с Кашеваровым не связывалась, ему не предъявляли обвинений, но не исключено, что речь действительно идет о нем.

Ранее после протестов 23, 31 января и 21 апреля завели несколько дел по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) в разных городах России. Фигурантами стали активист из Барнаула Виктор Рау, житель Красноярска Павел Хохлов, активистка из Новосибирска Яна Дробноход, активисты из Хабаровска Алексей Ворсин и Валентин Квашников. Дела в отношении Квашникова и Дробноход прекратили, последней был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей.

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