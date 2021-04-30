Третьего свидетеля по делу Ефремова осудили за дачу ложных показаний

Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Гаева к исправительным работам по делу о ложных показаниях на процессе по делу актера Михаила Ефремова, сообщает агентство "Москва".

Гаеву назначили 1,5 годам исправительных работ. С его зарплаты будут удерживать 10% дохода в пользу государства.

Гаев, а также Теван Бадасян и Александр Кобец в ходе разбирательств по делу о ДТП с участием Ефремова заявляли, что актер не виноват в аварии, поскольку сидел на пассажирском кресле, а не за рулем. Бадасяна и Кобца также приговорили к исправительным работам за дачу ложных показаний.

Ефремов в 2020 году был приговорен к 7,5 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.