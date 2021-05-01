Новгородский активист получил 15 суток ареста за сообщение в чате "навальнистов"

Информация об акции 21 апреля, в шутливой форме распространенная в чате "навальнистов", обернулась для новгородского активиста Романа Максимова помещением в спецприемник на 15 суток. Максимов - член молодежного движения "Весна" и публично высказал накануне желание баллорироваться в депутаты Новгородской областной думы.

"Вчера вечером ему отключили интернет, а сегодня вместе с мастером ворвались менты в гражданском. Его скрутили, не представились, велели одеться и идти с ними. Так у нас поступают с независимыми политиками", - прокомментировали инцидент в Telegram-канале "Весны".

Во вмененном ему сообщении Максимов иронично отговаривал идти на митинг, называя его время и место, под предлогом "мало ли, еще задержат".

Наиболее жесткий разгон всероссийских акций 21 апреля в поддержку Алексея Навального совершился в Петербурге, где, порой с применением электрошокеров, задержали более 800 человек. Не каждый из них был демонстрантом.