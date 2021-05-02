18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:37

Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

фото ЗакС политика Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

Минувшим вечером, 1 мая, столичные правоохранители пришли в "Театр.doc" на премьерный показ нового спектакля "Соседи": пьеса поставлена режиссёром Сергеем Гиндилисом и повествует о протестах в Белоруссии, записанных со слов очевидцев, информирует "МБХ медиа".

Едва спектакль успел начаться, как в зале появился полицейский, попросивший зрителей и актёров выйти из зала ввиду поступившего сообщения о минировании помещения. Примечательно, что присутствовавшие встретили силовика аплодисментами, приняв его за участника действа.

После того, как все покинули зал, актёры продолжили перфоманс на улице, однако полицейские пригрозили задержаниями, охладив тем самым пыл артистов.

Напомним, что возглавляющий Белоруссию в течение последних 27 лет Лукашенко и его окружение попали под международные санкции после выборов августа 2020 года. США и страны ЕС не признают его легитимным президентом, считая, что результаты выборов были кардинальным образом сфальсифицированы. После массовых протестов внутри страны, вызванных скандальностью подсчета голосов, ужесточились гонения на противников действующей власти. В свою очередь, РФ продолжает поддерживать режим Лукашенко.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

2 апреля, 10:57 Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

28 марта, 14:16 Отбывшую арест гражданку Белоруссии задержали на выходе из петербургского спецприёмника

25 марта, 16:56 Суд арестовал еще двух участников "белорусской" акции в Петербурге

25 марта, 15:55 В Петербурге на семь суток арестовали участницу акции в поддержку белорусов

25 марта, 11:51 Смольный не согласовал белорусам празднование Дня Воли

19 марта, 19:10 Путин освободил от обязанностей посла РФ в Беларуси Мезенцева

11 марта, 18:46 Организаторы Евровидения отклонили песню от Белоруссии, высмеивающую оппозицию

18 февраля, 10:26 Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток

16 февраля, 11:16 В Белоруссии начались обыски у журналистов и правозащитников

17 января, 14:12 Милонов возмущен отменой ЧМ по хоккею в Белоруссии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:14 Связанные цепью петербургские комсомольцы провели акцию против политрепрессий

18:00 Писательское и журналистское сообщества выступили в поддержку преследуемого адвоката Павлова

16:59 Петербургские власти намерены развивать "вакцинный туризм"

15:59 В Петербурге прошёл ежегодный фестиваль ледоколов

14:59 Даже привитым от COVID-19 россиянам придётся сдавать тест при возвращении из заграницы

13:59 Смольный рассчитывает, что Петербург в 2021 году посетят 5 млн туристов

13:50 Полиция разогнала выставку картин в поддержку политзаключенных: задержан Павел Крисевич

13:16 "Герой" расследования Навального комбинат "Дружба народов" показал рекордную выручку в 2020 году в 7,4 млрд рублей

12:10 COVID-19 диагностирован у ещё 8697 россиян, плюс 718 случаев - в Петербурге

11:15 Глава ФСИН по Иркутской области заподозрен в получении 60 млн рублей взятки

10:37 Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

1 мая, 19:05 Петербургское отделение ЛДПР провело на Первомай автопробег

1 мая, 17:18 Первомайская акция "Коммунистов России" обошлась без задержаний

1 мая, 16:30 Адвокатская палата Петербурга выступила против преследования Ивана Павлова

1 мая, 16:03 Троих марксистов в Петербурге задержали на три часа после одиночных пикетов

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru