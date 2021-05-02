Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

Минувшим вечером, 1 мая, столичные правоохранители пришли в "Театр.doc" на премьерный показ нового спектакля "Соседи": пьеса поставлена режиссёром Сергеем Гиндилисом и повествует о протестах в Белоруссии, записанных со слов очевидцев, информирует "МБХ медиа".

Едва спектакль успел начаться, как в зале появился полицейский, попросивший зрителей и актёров выйти из зала ввиду поступившего сообщения о минировании помещения. Примечательно, что присутствовавшие встретили силовика аплодисментами, приняв его за участника действа.

После того, как все покинули зал, актёры продолжили перфоманс на улице, однако полицейские пригрозили задержаниями, охладив тем самым пыл артистов.

Напомним, что возглавляющий Белоруссию в течение последних 27 лет Лукашенко и его окружение попали под международные санкции после выборов августа 2020 года. США и страны ЕС не признают его легитимным президентом, считая, что результаты выборов были кардинальным образом сфальсифицированы. После массовых протестов внутри страны, вызванных скандальностью подсчета голосов, ужесточились гонения на противников действующей власти. В свою очередь, РФ продолжает поддерживать режим Лукашенко.