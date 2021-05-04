Закрывшиеся из-за непогоды сады и скверы Петербурга снова открыты для прогулок

Комитет по благоустройству открыл для посещения парки, сады и скверы Петербурга, закрывшиеся накануне из-за непогоды, сообщили в Смольном.

В комитете заявили, что сильные порывы ветра ко вторнику, 4 мая, заметно стихли после ненастного понедельника. Теперь появилась возможность прогуляться в Юсуповском, Никольском, Таврическом, Екатерининском, Овсянниковском, Лопуховском садах, в садах Сан-Галли, Веры Слуцкой, Румянцевском, Шкиперском и Благовещенском. Будут закрыты скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22.

В дежурную службу комитета поступила одна заявка: на улице Мосина в Сестрорецке упало дерево на проезжую часть. Его уже убрали.

Погода в Петербурге пока далека от теплой. По данным Северо-Западного УГМС Росгидромета, 4 мая в Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег, ветер умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха днем - от +3 до +5 градусов.