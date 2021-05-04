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4 мая, 20:55

"Большие яйца могут быть не только у курицы": Пригожин высказался об амбициях Макарова

фото ЗакС политика "Большие яйца могут быть не только у курицы": Пригожин высказался об амбициях Макарова

Последние шаги спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, в марте "отправленного" петербургским правительством в Госдуму, а затем пожелавшего остаться в Мариинском дворце, оценил близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина на пришедший вопрос о поддержке им кого-либо из кандидатов на грядущих осенних выборах.

"В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду", - предупредил в своем комментарии бизнесмен.

По мнению Пригожина, губернатору Александру Беглову в этом негласном и заочном соревновании следовало бы вести себя более энергично, тогда как городской парламент тоже устраивает бизнесмена не вполне: деятельность некоторых законодателей вызывает у бизнесмена нарекания финансово-хозяйственного характера.

"А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого", - рассудил предприниматель.

Напомним, что в марте Беглов выразил пожелание, чтобы Макаров отправился достойно представлять город в федеральном парламенте. Неожиданно 4 мая действующий спикер ЗакСа заявился на праймериз единороссов на очередные выборы в городской парламент, заручившись поддержкой десятков депутатов. Подробнее об этой политической коллизии читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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