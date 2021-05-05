Макарова зарегистрировали на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму и ЗакС

Организационный комитет петербургского отделения "Единой России" зарегистрировал на праймериз главу реготделения партии и спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Из информации в его анкете следует, что Макаров желает принять участие в выборах в петербургских парламент по одномандатному округу №3, который сейчас представляет в ЗакСе. Также главу петербургских единороссов зарегистрировали для участия в праймериз по выборам в Государственную Думу по спискам.

Документы по выдвижению в федеральный парламент Макаров подал еще 27 апреля в присутствии секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Последний до этого заявил, что вопрос участия спикера ЗакСа в выборах в Госдуму - решенный вопрос. Однако, позже срок подачи заявок на праймериз продлили: с 29 апреля до 14 мая. 4 мая Макаров подал документы и на праймериз в Законодательное собрание Петербурга. В этот раз вместе с ним пришли несколько депутатов-единороссов.

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