18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:23

Михаила Светова выпустили из спецприемника

фото ЗакС политика Михаила Светова выпустили из спецприемника

Московский политик, известный либертарианец Михаил Светов покинул стены спецприемника после отбытия девятисуточного административного ареста.

"Я на свободе, если так можно выразиться про путинскую Россию. Всем огромное спасибо за поддержку!", - написал он в своем Twitter.

Незадолго до освобождения Светова в Telegram-канале "Открытка" появились кадры припаркованных полицейских автобусов у спецприемника, что бывает, когда активистов задерживают повторно на выходе из учреждения при МВД, однако этого с либертарианцем на сей раз не случилось.

Девять суток политику присудили за несанкционированную акцию 23 января в столице, к организации которой суд посчитал его причастным. Светов сетовал на то, что срок давности правонарушения уже вышел, но суд все равно поместил его в спецприемник, причем ему не зачли в счет времени двое суток, уже проведенных в ИВС.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10:23 Роскомнадзор направил в суд 16 новых протоколов на Google, Facebook и Twitter

30 апреля, 12:58 На активиста из Челябинска завели дело по "дадинской" статье

30 апреля, 11:46 Гудкова оформили по "митинговой" статье КоАП за январскую акцию

29 апреля, 16:59 "Мемориал"* признал политзаключенными редакторов студжурнала DOXA

29 апреля, 9:31 Отбывавшие арест в спецприёмнике в Сахарово подали иск к МВД за "пыточные" условия содержания

28 апреля, 19:42 Гудкова вызвали в ОВД для оформления административного протокола

28 апреля, 16:25 Экс-главу мурманского штаба Навального задержали после рассказа об обстреле офиса

28 апреля, 13:59 Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

27 апреля, 14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

26 апреля, 19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:58 В здании усадьбы Демидовых на Юго-Западе Петербурга создадут культурное пространство

20:37 Апелляцию застройщика Муринского парка рассмотрят в конце июня

20:03 Рекламная прописка Макарова

19:56 В Петербурге строят социальный центр в память о жертвах теракта над Синаем

19:23 Михаила Светова выпустили из спецприемника

18:57 "Медуза"* пожаловалась на попытки хакеров навредить ее краудфандинговой кампании

18:30 Муниципал: Самый состоятельный депутат МО "город Пушкин" за год "обеднел" на 51,9 млн рублей

18:28 В РФ испытывают трехкратную инъекцию вакциной от коронавируса

17:59 Миронов считает целесообразным для России отключение от системы SWIFT

17:26 Суд в Пскове признал законным включение журналистки Савицкой в список иноагентов

17:01 Муниципал: Доход главы МО "Юго-Запад" за год снизился почти в 10 раз

16:57 "Завхоз" ЗакСа Кукушкина подала документы на праймериз по округу Макарова

16:54 В ГД внесли законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацизмом

16:43 Активисты Петербурга пожаловались на спам-атаку

16:36 Макарова зарегистрировали на праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму и ЗакС

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru