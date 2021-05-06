В общественном пространстве "Севкабель Порт" обустроят площадку для выгула собак

В петербургском общественном пространстве "Севкабель Порт" благоустроят зону для выгула четвероногих питомцев, сообщается в его паблике во "ВКонтакте".

Учредителя места уведомили петербуржцев о готовности принять их вместе с животными, бесплатно обеспечив их водой. При этом выгулять собак можно будет в специально отведённой для этих целей рекреации, которая в ближайшее время появится на территории пространства.

"Единственное ограничение для собак действует на набережной. Мы любим устраивать пикники и встречать летние закаты, сидя на траве, поэтому, пожалуйста, не выгуливайте питомцев на газоне - давайте оставим его чистым", - призвали учредители пространства.