Смольный не спешит заканчивать отопительный сезон, ссылаясь на холодную погоду

Пока в Петербурге не установится стабильно тёплая погода, энергетики не отключат тепло в домах, пишет "Фонтанка", ссылаясь на соответствующее заявление, полученное от профильного комитета Смольного.
Как правило, батареи отключают, когда среднесуточная температура на улице устанавливается на отметке в +8 градусов.
"Пока ещё среднесуточная выше +8 на такое время не поднималась", - сообщили в комитете по энергетике.
В то же время, если в город резко придёт условное лето, выжидать срока в пять суток нужды не будет, добавили энергетики.
"В том числе, смотрим на прогноз", - заключили в ведомстве.
Циклон "Фюрхтеготт", напомним, принёс в Петербург дождливую и холодную погоду.