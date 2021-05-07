В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Полицейские задержали в Москве участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщают "Открытые медиа".

Активистку задержали при выходе из дома утром 7 мая. По словам адвоката Мансура Гильманова, причины задержания полицейские не объяснили. Сама Никульшина в разговоре с "Медиазоной" рассказала, что ее задержание объяснили фразой "раз старший сказал, значит, есть за что". По ее словам, у полицейских была ориентировка на нее.

Никульшину доставили в ОВД "Дорогомилово". Сообщается, что ей вменяется неповиновение требованиям сотрудников полиции. Активистка отметила, что ее задержание может быть связана с запланированной на 7 мая съемкой кино. Она предположила, что полицейские могли решить, будто она планирует устроить акцию.