На праймериз ЕР подал документы полицейский - "невольный помощник" в расследовании о Навальном

На сайте праймериз "Единой России" опубликована анкета оперуполномоченного УМВД России по Василеостровского району Петербурга Романа Гладышева, обнаружил ЗАКС.Ру. Из информации на сайте следует, что полицейский желает участвовать в выборах в Законодательное собрание города по одномантадному округу №1 и в Государственную Думу по Центральному избирательному округу. Также Гладышев подал документы на выдвижение в оба парламента по спискам, написано в его анкете. Там же сказано, что дата рождения оперуполномоченного 15 декабря 1980 года.

По информации 47news и "Фонтанки", полицейский с аналогичным именем, местом и датой рождения якобы, сам того не зная, мог помочь в журналистском расследовании об обстоятельствах отравления оппозиционера Алексея Навального. Издание пишет, что журналистка Baza Майле Мачюлите попросила своего знакомого правоохранителя выяснить информацию о передвижении определенных людей. "Уже не секрет, что журналистка Мачюлите согласилась — именно она просила об услуге оперативника Голубева, хотя и подчеркнула — бескорыстной. Голубев же обратился к своему товарищу по работе — также оперативнику уголовного розыска Василеостровского района, майору Роману Гладышеву. Последний выполнил просьбу, зайдя в ведомственную базу "Розыск-Магистраль", а результаты отдал Голубеву. Тот, соответственно, журналистке "Базы"", - пишет "Фонтанка.ру". По данным СМИ, позже полученная информация якобы могла стать частью расследования об отравлении Навального. Однако, "Новая газета" предполагает, что данные, которые искала Мачюлите предназначались для эксклюзивного материала Baza, а не для резонансного расследования Bellingcat и Алексея Навального, опубликованного в декабре 2020 года.

Издание 47news также упоминало, что Гладышев в 2004 году окончил Петербургский институт МЧС. Эта же информация присутствует в анкете полицейского на сайте праймериз "Единой России". Там же отмечено, что членом партии Гладышев не является.

София Саттарова