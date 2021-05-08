Лидер коалиции "Стоп-Шиес" Мандрыкин намерен выдвинуться в депутаты ГД

Накануне коалиция политических и экологических активистов "Стоп-Шиес" провела съезд, на котором было решено выдвинуть одного из ее лидеров и сооснователей Олега Мандрыкина кандидатом в депутаты Государственной думы. В его планы входит примкнуть к партии "Яблоко", чтобы не собирать подписи, сообщают "Открытые медиа". Съезд провели в режиме видеоконференции из-за опасений его срыва силовиками. На неделе Мандрыкина лично уже останавливали полицейские для досмотра машины.

"Мне сказали, что на меня у них есть ориентировка, но показывать отказались", - рассказал он.

В прошлом году избирком Архангельской области забраковал подписи муниципальных депутатов, которые Мандрыкин собрал для своей регистрации на выборах губернатора.

Коалиция "Стоп-Шиес" возникла из десятков экологических движений Северо-Запада на фоне двухлетней борьбы за спасение станции Шиес от строительства мусорного полигона, оказавшейся успешной.