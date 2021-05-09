Фигуранта "дадинского" дела не отпустили в другой регион встречать соратницу, выходившую из спецприёмника

Челябинские следователи отказались выпускать несовершеннолетнего активиста "Весны", являющегося фигурантом дела по "дадинской" статье, в Курганскую область для того, чтобы встретить выходившую из спецприёмника соратницу по движению. О событиях юноша сам рассказал в беседе с "МБХ медиа".

Ведущий дело активиста челябинской "Весны" следователь счёл необоснованным визит молодого человека в соседний регион.

"Поездка должна была состояться 12 мая, чтобы встретить из спецприёмника координаторку курганской "Весны" Настю Касьянову", - поделился активист.

Уголовное дело по статье о неоднократном нарушении организации публичного мероприятия МВД по Челябинской области возбудило в конце апреля. Спустя некоторое время одиннадцатиклассника задержали в Екатеринбурге, сняв с рейса Ереван, и доставили в Челябинск. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.