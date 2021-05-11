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11 мая, 18:57

Вишневский подал иск к прокуратуре и МВД за отказ возбуждать уголовное дело о клевете

фото ЗакС политика Вишневский подал иск к прокуратуре и МВД за отказ возбуждать уголовное дело о клевете

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский 11 мая подал иск к прокуратуре и УМВД по Приморскому району. Причина - отказ ведомств на протяжении 1,5 лет возбуждать уголовное дело о клевете, сообщил ЗАКС.Ру Вишневский. Он напомнил, что в осенью 2019 года ряд СМИ, которые связывают с близкими к бизнесмену Евгению Пригожину структурами, сообщали о якобы домогательствах депутата к первокурсницам РГПУ им.Герцена. Вишневский подобные обвинения опроверг и заявил, что никогда не преподавал у первокурсников. Он считает, что публикации связаны с его политической деятельностью.  

С тех пор парламентарий, по его словам, добивается от сотрудников полиции возбуждение дела о клевете. МВД отказало уже четыре раза - эти отказы отменяла прокуратура, но пятый отказ остается в силе, рассказал Вишневский. Он добавил, что правоохранительные органы также не выдают ему материалы, на основе которых приняли решение об отказе в возбуждении дела. 

- Уже хватит, уже в судебном порядке будем заставлять их работать. Когда какая-нибудь якобы клевета на ветерана, дело возбуждается через пять минут. А когда клевета на оппозиционного политика, то семь потов с тебя сойдет… - считает Вишневский. 

Напомним, после публикации материалов о Вишневском и якобы недостойном поведении со студентками на защиту депутата встали его коллеги. В частности, представитель "Справедливой России" в ЗакСе Алексей Ковалев просил прокуратуру найти девушку, которая якобы заявила о домогательствах "яблочника". 

София Саттарова


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