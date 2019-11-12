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15:59

Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского

фото ЗакС политика Ковалев попросил прокурора найти источник критических публикаций в адрес Вишневского

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергея Литвиненко с просьбой принять меры по установлению личности источника, заявившего о причастности депутата Бориса Вишневского к «противозаконным деяниям» рассмотреть вопрос о наличии в действиях источника состава преступлений по двум статьям УК РФ.

В заявлении Ковалев указал, что некая «Кристина», названная студенткой РГПУ имени Герцена, обратилась в СМИ с заявлением «о якобы причастности депутата» Вишневского к «противозаконным деяниям».

«Полагаю, что установление личности этой якобы студентки РГПУ по сведениям, сообщенным СМИ, не составляет труда для правоохранительных органов», – считает Ковалев.

Он просит принять меры прокурорского реагирования для того, чтобы правоохранители установили личность «студентки Кристины» и рассмотрели вопрос о наличии в ее действиях признаков состава преступлений по ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 306 УК РФ (ложный донос).

Критические публикации о Вишневском на основе сообщения этого источника начали появляться с 8 ноября. В них депутата обвиняют в домогательствах к первокурсницам РГПУ. Вишневский прокомментировал ситуацию, заявив, что связывает обвинения со своей депутатской деятельностью, а у первокурсников никогда не вел занятий.

Публикации о Вишневском появляются в СМИ, которые связывают со структурами, близкими к бизнесмену Евгению Пригожину. Последний возглавляет медиагруппу «Патриот». Союз журналистов Петербурга обратил внимание, что сотрудники этих СМИ подобными публикациями «не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии». Параллельный орган – отделение Союза журналистов России в Петербурге – призвал коллег оценивать информацию скептически, как базирующая на основе сомнительных источников, придерживаться рамок закона о СМИ и «не допускать огульных высказываний»


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