Беглов не отказался от задачи добиться бюджета в 1 трлн рублей

Задача выйти на доходную часть бюджета Петербурга в 1 трлн рублей снова возвращается в повестку, заявил губернатор Александр Беглов во время отчёта в Заксобрании 12 мая.

Ранее он утверждал, что город способен добиться этого показателя в 2023 году. Триллионный бюджет был одним из основных предвыборных обещаний Беглова.

Выступая перед депутатами, глава города отметил, что по итогу 2020 года регион показал рекордный показатель по исполнению бюджета - 98,5%. Доходная часть городской казны при этом составляла 670,6 млрд рублей, расходная - 710,3 млрд.

Напомним, глава города отчитывается перед Законодательным собранием о работе городского правительства в 2020 году. Ранее в ходе выступления он рассказал о выплатах пожилым гражданам за соблюдение самоизоляции и заявил, что Петербург в 2020 году справился с пандемией.

Сергей Еремеев

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