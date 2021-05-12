Беглов оценил строительство недостающих соцобъектов в Петербурге в 219 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета о работе в 2020 году заявил, что на возведение социальных объектов, которых не хватает региону, потребуется 219 млрд рублей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца.

- Источники финансирования до конца не определены... Мы работаем над тем, чтобы найти эти деньги, - заявил губернатор во время своего отчета перед депутатами Заксобрания.

Беглов уточнил, что Петербургу не хватает 184 детских садов, 95 школ и 47 объектов здравоохранения. Ранее он заявил, что за 10 лет школьников в городе стало больше на 195 тысяч человек.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.