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11:53

Беглов оценил строительство недостающих соцобъектов в Петербурге в 219 млрд рублей

фото ЗакС политика Беглов оценил строительство недостающих соцобъектов в Петербурге в 219 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета о работе в 2020 году заявил, что на возведение социальных объектов, которых не хватает региону, потребуется 219 млрд рублей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца. 

- Источники финансирования до конца не определены... Мы работаем над тем, чтобы найти эти деньги, - заявил губернатор во время своего отчета перед депутатами Заксобрания. 

Беглов уточнил, что Петербургу не хватает 184 детских садов, 95 школ и 47 объектов здравоохранения. Ранее он заявил, что за 10 лет школьников в городе стало больше на 195 тысяч человек.

 

Сергей Еремеев


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