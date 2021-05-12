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13:37

Мировой суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей из-за видео с призывами к протестам

фото ЗакС политика Мировой суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей из-за видео с призывами к протестам

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Петербурга оштрафовал соцсеть "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за неудаление видео с призывами к участию в несогласованных акций, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На соцсеть был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации). Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направлял "ВКонтакте" 31 января уведомление о необходимости удалить информацию по восьми ссылкам с призывами к участию в акции протеста в поддержку Навального. Соцсеть в течение положенных суток контент не удалила.

Представитель "ВКонтакте" в суде просил прекратить производство по делу, утверждая, что нет оснований для привлечения юрлица к ответственности. Однако суд назначил штраф.

Перед акциями протеста 23 и 31 января Роскомнадзор требовал от соцсетей прекратить распространение информации, "направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". После этого РКН грозил протоколами за неудаление постов ряду сервисов, в том числе Facebook, Twiter, "Одноклассники", Google, Telegram и TikTok.

 

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