Слушания по новому Генплану Петербурга смогут провести в онлайн-формате

Законодательное собрание Петербурга 12 мая приняло за основу законопроект Смольного, согласно которому до 30 июня 2022 года продлевается возможность проводить слушания по градостроительной документации в интернете, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Инициативу внес Смольный. Представитель городского правительства в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что у региона уже есть позитивный опыт подобных общественных обсуждений по градостроительным вопросам. Таким образом, население сможет одобрить в интернете в том числе проект нового генерального плана города.

Формат общественных обсуждений, напомним, был утвержден летом 2020 года. Он предусматривает возможность рассмотрения градостроительных документов в интернете. Его необходимость объяснили пандемией коронавируса.

Практику общественных обсуждений в интернете раскритиковали несколько депутатов. В частности, "яблочник" Борис Вишневский сравнил такие слушания с сексом по телефону, где "удовольствие получает только одна сторона" - их организаторы.

Беспартийный Михаил Амосов напомнил, что власти города не возражали против того, чтобы на матче "Зенит" - "Локомотив" присутствовали 40 тысяч зрителей, при этом разрешать слушания в очном режиме проводить по-прежнему не хотят.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.