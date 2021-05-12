Суд прекратил дело задержанного на акции протеста 31 января в Петербурге

Пушкинский суд Петербурга прекратил дело Мансура Булатова об участии в акции протеста 31 января, сообщает "Апология протеста".

Изначально суд оштрафовал Булатова на 15 тысяч рублей: на него был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание граждан в общественном месте, повлекшее создание помех движению). Булатов настаивал, что около часа дня 31 января он стоял на ступенях станции метро "Звенигородская", приехав в магазин, был в маске и соблюдал социальную дистанцию. Адвокат Марина Мошко указала, что вина Булатова материалами дела не доказана, его доводы о том, что он не участвовал в массовом пребывании и передвижении граждан, не опровергнуты.

Горсуд отменил решение о штрафу Булатову и направил дело на новое рассмотрение. Теперь Пушкинский суд производство прекратил.

Ранее Горсуд отменил штраф Эльзаре Нурлыгаяновой за ту же акцию протеста. Женщина настаивала, что она шла из метро в магазин.