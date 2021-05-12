"Ощущение, что мы живем в разных городах": ЗакС заслушал отчет Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 мая отчитался в Законодательном собрании о проделанной за год работе. Он рассказал об успехах борьбе с коронавирусом, напомнил, что бюджет города через несколько лет вырастет до триллиона и заявил, что участники протестной демонстрации в апреле сорвали спектакли и напугали женщин. Отдельные депутаты посчитали, что отчет главы города был слишком позитивным и далеким от реальности. Единороссам выступление понравилось.

С Путиным за плечом

"Этот год радикально изменил нашу жизнь", - начал свой доклад Александр Беглов и тут же объявил, что в 2020 году городские власти справились с вызовами пандемии и продолжали работать на благо Петербурга. Свой доклад градоначальник поделил на две части: о борьбе с COVID-19 и о развитии города. В обоих случаях говорил, в основном, о хорошем.

Отчет губернатора перед парламентом - обязательная необходимость, прописанная в Уставе Петербурга. Беглов зачитывает такой доклад третий раз. Впервые он делал это еще будучи врио губернатора. Тогда, в мае 2019 года, глава города обещал петербуржцам новые станции метро и зарплаты в 100 тысяч рублей. Некоторые депутаты посчитали услышанную речь не отчетом, а предвыборной программой. В 2020 году доклад пришелся на разгар первой волны коронавируса. Губернатор рассказывал не только о первых принятых мерах по противодействию COVID-19, но и о прогрессе в вопросах благоустройства. При этом он отчитался о рыбах, которых запустили в пруды, и белках, появившихся в парках.

Прошлогодний доклад был полузакрытым для слушателей из-за действовавших ограничений. На этот раз зал заседаний Мариинского дворца оказался почти полон. Помимо депутатов ЗакСа присутствовали их думские коллеги, чиновники органов исполнительной власти, госслужащие, почетные граждане, представители конфессий. Одно из мест по левую руку от докладчика занял митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На четвертой минуте своего выступления Беглов сделал паузу и на экране за его спиной вместо слайдов появился фрагмент прошлогоднего видеообращения Владимира Путина к населению. "То, что мы уже можем и уже делаем - так это работать профессионально, организовано и на опережение. И главный приоритет здесь - жизнь и здоровье наших граждан", - сказал президент.

"Именно на это мы с вами были и нацелены", - добавил Беглов.

Можно только догадываться, зачем губернатору понадобилась такая видеоцитата. Больше никаких сюжетов в своей презентации он не демонстрировал. Зато было много слайдов, которые, как обычно, свидетельствовали об успехах Смольного в кризисный год: производство медицинских масок и защитных костюмов в период с апреля по декабрь выросло в 10 раз, развертывание коек - в 13, в городе появилось 127 новых машин скорой помощи, амбулаторные больные стали получать бесплатные лекарства, а медики, семьи с малолетними детьми и самоизливавшиеся пенсионеры - выплаты.

Без локдауна, введенного в первого волну, по словам Беглова, количество зараженных могло бы увеличить до 1 млн человек. Жесткие меры помогли снизить коэффициент распространения коронавируса с 7 до 1, отметил градоначальник.

Наконец, губернатор подошел к вопросу вакцинации от COVID-19. Действующую в Петербурге сеть прививочных пунктов он назвал самой обширной в стране.

"Дорогие ленинградцы-петербуржцы, о российской вакцине мечтают многие в Европе и в других странах. Я призываю вас - у нас впереди много различных мероприятий - сделать соответствующую прививку, особенно - помочь нашим пожилым гражданам", - сказал Беглов.

Несколько минут губернатор благодарил за борьбу с коронавирусом огромное количество граждан, от президента до простых петербуржцев.

"Мы многое можем, когда мы вместе. Это основа ленинградского, петербургского характера. Так же, как другие города и страны, мы пока не можем сказать, что мы полностью победили коронавирус, но мы научили действовать в экстремальных условиях, не паниковать", - заявил Беглов.

Лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе Борис Вишневский охарактеризовал первую, "коронавирусную" часть отчета губернатора как "слабую".

"Судя по докладу, не было дикого дефицита средств защиты медиков, когда одну маску приходилось носить целый день, а костюмов не было вообще; не было сумасшедших очередей скорых у больниц, многочасовых ожиданий скорых и невозможности вызвать врача на дом; не было отказов в прямых выплатах; не было массовых отказов в выплатах заболевшим медикам; не было бессмысленного закрытия парков, скверов и детских площадок. Ничего этого не было, а была героическая борьба от победы к победе. Как обычно, ощущение, что мы живем в разных городах", - заявил ЗАКС.Ру Вишневский.

Единоросс Михаил Барышников считает, что доклад у главы города получился нормальным и о проблемах было сказано столько, сколько необходимо.

"Начало всегда сложно. Вспомните 1941 год. Мы говорим о великой Победе, но никто же не вспоминает 1941-1942 годы, когда были промахи. Главное - их устранить. Слава богу, сейчас все хорошо, а это все-таки был доклад об итогах", - отметил Барышников.

Человекоцентричный губернатор

Ближе к середине своего выступления Беглов начал заметно чаще запинаться, оговариваться, глотать буквы и даже отдельные слова. Вместо фразы "охват аудитории" сказал что-то вроде "охват адитори". Заявил о "депутатах Государственной думы и Совета Федерации". Перепутал миллиарды и миллионы, правда тут же поправился. Но каких-то ярких ляпов типа "активнутых и противных", "Фрунзенского радио" или ошибки в численности депутатов ЗакСа не было. Более того, выступал на этот раз губернатор дольше, чем в предыдущие два года - почти полтора часа.

Вторая часть его доклада была посвящена развитию города. Сперва он похвалил команды своих предшественников за реализованные ими транспортные проекты, а затем снова взялся перечислять успехи.

"За 10 предыдущих лет город ни разу настолько полно не воплощал свои строительные планы. Построили 152 объекта", - отчитался губернатор об адресной инвестиционной программе.

Правда, вскоре он сказал, что за те же 10 лет в Петербурге значительно выросло количество школьников и дошколят, а многие общеобразовательные и дошкольные учреждения перегружены. Не хватает 184 детских сада, 95 школ и 47 объектов здравоохранения. Отвечая на вопрос представительницы "Единой России" Галины Назаровой, градоначальник сказал, что на возведение всех этих объектов необходимо 219 млрд рублей.

"В наши государственные программы включены 144 объекта. Это 68 детских детских садов, 56 школ и 20 объектов здравоохранения. Это 114 миллиардов рублей. Источники финансирования 182 объектов до конца не определены... Мы работаем над тем, чтобы найти эти деньги и полностью ликвидировать дисбаланс между жилой и социально инфраструктурой. Надеюсь на помощь депутатов", - заявил губернатор.

Беглов отчитался о вводе в эксплуатацию 19 объектов промышленного назначения, спуска на воду 11 судов, в том числе ледокола "Виктор Черномырдин".

"Действенные меры поддержки бизнеса помогли стабилизировать рынок труда. Вместо прогнозируемого сокращения рабочих мест получили даже небольшой прирост. Уровень безработицы по методологии международной организации труда составил 2,9%. Вдвое ниже российского показателя", - заметил глава города.

Фракция КПРФ позже поинтересовалась у него, какие именно мегапроекты город готов реализовывать в ближайшие годы. Беглов конкретного ответа не дал. Лишь признал, что денег не хватает, перечислил проблемные направления и выразил надежду, что из федеральной казны удастся получить инфраструктурные кредиты.

"Ответ на вопрос получен, но он не полный. Я понимаю, есть и коммерческие тайны, но хотелось бы, чтобы перспективы были проработаны. Хотелось бы, например, подробнее узнать о мусорной реформе - какие заводы будут строиться и где", - сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

Она также призналась, что не услышала в докладе о проектах, которые позволили бы совершить прорыв и добиться увеличения доходной части бюджета до 1 трлн рублей. В 2020 году она составляла 670,6 млрд.

Рекордный триллионный бюджет - одно из обещаний, с которыми Беглов шел на выборы в 2019 году. Выступая с отчетом в парламенте год назад он посетовал на то, что город шел к этой цели, но вмешался коронавирус. После этого губернатор неоднократно заявлял, что задача, тем не менее, остается актуальной. Он обещал добиться этого показателя то в 2024-м, то даже в 2023-м году. О том, что задача выйти 1 трлн сохраняется, он заявил и на этот раз, отметив, что исполнение бюджета за 2020 год было рекордным - 98,5%.

Эта установка вполне выполнима к 2024 году, считает депутат "Единой России" Денис Четырбок.

"С учетом увеличения численности населения, с учетом введения новых форм налогового администрирования мы получим больший приток денег в нашу казну. Сегодня был озвучено открытие промышленных предприятий, что тоже крайне важно для петербургской экономики. Перспективы для триллионного бюджета есть, главное - не сбавлять темпы, а только их наращивать", - заявил ЗАКС.Ру Четырбок.

С ним согласен лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Он считает, что если власти будут действительно вкладываться в развитие города, озвученная цель должна быть достигнута "в обозримом будущем". Уточнять, имеется ли в виду под обозримым будущем пятилетка правления Беглова - депутат не стал.

"Тут сложно сказать. Много нюансов может быть. Сценарии могут быть и оптимистичные, и пессимистичные. Представим гиперинфляцию, и мы этот триллион получим к концу года", - отметил Иткин.

В конце выступления главы города на экране появился слайд с надписью "Человекоцентричность" посередине экрана. Беглов начал рассказывать, что было сделано, чтобы Петербург был комфортным, социальным, умным и открытым городом для простых граждан. Когда "яблочник" Вишневский спросил его, почему во время протестных акций 21 апреля в Москве задержали порядка 50 человек, а в Петербурге более 800, да еще и с применением электрошокеров и дубинок, оказалось, что это тоже было сделано для людей. По информации главы города, из-за массовых демонстраций в городе отменили спектакли, не могли проехать скорые, "а самое страшное - были напуганы дети и женщины".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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