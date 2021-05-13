Экс-глава избиркома Тульской области Костенко стал членом СПбИК с правом совещательного голоса

Бывший председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко стал членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом совещательного голоса, объявила на заседании 13 мая глава Горизбиркома Наталья Чечина. По ее словам, в ГИК поступило решение президиума "Единой России" о замене одного из своих представителей в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Костенко занял место Татьяны Смирновой.

Член ГИК с правом решающего голоса от "Единой России" Наргис Ахадова представила Костенко как специалиста высочайшего класса. С ней согласились и ряд других членов Горизбиркома. В частности, Дмитрий Краснянский предположил, что Костенко "может, нас научит чему".

Новый член Горизбиркома с правом совещательного голоса сообщил на заседании, что последнее время работал в центральном исполкоме "Единой России". С 2011 года по 2018 год Костенко возглавлял избирательную комиссию Тульской области. На этой должности он, в частности, призывал представителей казачества активнее участвовать в выборном процессе и выдвигать своих представителей в участковые избиркомы. В 2018 году на сайте избиркома Тульской области до проведения президентских выборов опубликовали данные о явке на голосование. Костенко тогда объяснил это тренировкой. До работы в Тульской области он был членом Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

София Саттарова