Хабаровского священника арестовали на 25 суток из-за участия в апрельском протесте

Хабаровский священник Андрей Винарский отправился под 25-суточный административный арест из-за посещения протестной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 21 апреля, информирует "Активатика".

Религиозному деятелю инкриминировали повторное нарушение правил проведения демонстрации (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Винарский не впервые участвует в протестах: на сей раз из-за его гражданской позиции архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем запретил ему работать священником "до покаяния".

В отношении Винарского, поддерживающего не только Навального, но и Сергея Фургала, хотели возбудить уголовное дело по "дадинской" статье (ст. 212 УК), однако полиция уже дважды отказывалась давать ход процессу.