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10:25

Экс-премьер-министр ДНР подал документы на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Экс-премьер-министр ДНР подал документы на праймериз "Единой России"

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), лидер организации Союз добровольцев Донбасса Александр Бородай собирается принять участие в праймериз "Единой России".

Бородай планирует побороться за статус кандидата от ЕР в Государственную думу от Ростовской области, информирует "Коммерсант".

"Ъ" добавляет, что российское гражданство и, как следствие, возможность участия в голосовании есть у более полумиллиона жителей как ДНР, так и ЛНР.

10 мая "Единая Россия" заключила соглашение с Союзом добровольцев Донбасса: это позволит членам организации побороться за места в федеральном парламенте от ЕдРа.

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