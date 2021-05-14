В Петербурге прошла акция в поддержку преследуемых антифашистов

На Воскресенской набережной, возле памятника жертвам политических репрессий, утром 14 мая провели протестную акцию представители антифашистского движения, напомнившие о преследовании своих единомышленников. Как сообщает Telegram-канал "Антифа.ру", конкретным поводом для политического мероприятия стал арест в Хабаровске художника Максима Смольникова (Xadad), который придерживается схожей идеологии.

Участники акции растянули полотнище с надписью "Свободу политзаключенным антифашистам", а также продемонстрировали плакаты в защиту молодого ученого Азата Мифтахова, отправленного в колонию по обвинению в нападении на офис "Единой России". Нашлось на их плакатах место и для фигурантов дела "Сети"*.

Отметим, что на днях Смольникова поместили в СИЗО по делу об оправдании терроризма, которое следствие усмотрело в постах в социальных сетях, посвященных самоподрыву одиночки в здании архангельского УФСБ в 2018 году. Уличный художник получил известность благодаря работам на остросоциальную и политическую тематику: в частности, он нередко изображал работников силовых структур и военных.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

фото: Антифа.ру / Telegram