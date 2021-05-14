"Левый фронт" подал в суд на Собянина из-за коронавирусных ограничений

Активисты политического движения "Левый фронт" подали иск к столичному мэру Сергею Собянину, пытаясь оспорить одно из ограничений, которое было введено в борьбе с распространением коронавируса, а именно - блокировку социальных карт московских пенсионеров. Этими картами, сообщается на сайте движения, невозможно было пользоваться почти полгода - с октября прошлого по март нынешнего года. Левые политики добиваются денежной компенсации. Соответчиком они "назначили" департамент финансов Москвы.

Истцы указывают, что проезд в общественном транспорте по социальным картам оплачивается из регионального бюджета, причем деньги были заложены в полном объеме.

"Поэтому представители Левого Фронта считают, что за каждый месяц блокировки социальных карт пожилым москвичам необходимо выплатить компенсацию в размере, равном стоимости карты "Тройка" на 30 дней (тариф "Единый", 2 660 рублей). Таким образом, сумма исковых требований составляет 13 300 рублей + расходы по госпошлине", - говорится в заявлении.

В случае, если делу будет дан ход, "Левый фронт" призывает другие категории граждан, чувствующие себя пострадавшими из-за коронавирусных ограничений, обращаться в судебные инстанции с похожими исками.