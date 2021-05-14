Депутат МО "Правобережный" Грудин рассказал руководству ЕР о "плотной" связи их депутата с Чехией

Муниципальный депутат МО "Правобережный" Федор Грудин 14 мая направил обращение руководителю оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александру Карелину, заявил мундеп в своем Telegram-канале. Грудин в своем письме обратил внимание Карелина на то, что депутат Законодательного собрания и участник праймериз "Единой России" Игорь Высоцкий якобы "плотно и неразрывно" связан с Чехией через активы своей супруги.

В обращении мундеп оставил ссылку на видео на своем канале YouTube. В видеозаписи Грудин рассказывает о старом расследовании "Фонтанки" и данных в декларации Высоцкого, из которых следует, что у жены депутата-единоросса есть недвижимость в Чехии. Муниципальный депутат напомнил, что Карелин обещал не допустить на праймериз "Единой России" кандидатов с иностранными активами.

- Мы наглядно увидели, что правило Карелина нарушено, - считает Грудин.

Он попросил руководителя праймериз "Единой России" сообщить свое мнение о "допустимости или недопустимости участия кандидатов с иностранными активами в праймериз".

В приведенной Грудиным новости об обещании Карелина слова об иностранных активах приводятся не как цитирование руководителя праймериз. В тексте поясняются причины отказа в регистрации на внутрипартийный отбор ряду кандидатов:

"Кроме того, у некоторых из кандидатов оказались непогашенные судимости или иностранные финансовые активы".

Напомним, депутат Высоцкий представляет в ЗакСе одномандатный избирательный округ 9. На праймериз он подал документы по той же территории (информацию о тех, кто изъявил о желании участвовать в выборах 2021 года по Петербурга, можно увидеть на карте округов). В округ 9 входит муниципалитет "Правобережный", в который избрался Грудин. У него с Высоцким ранее был конфликт. Во время избирательной кампании Грудин опубликовал в социальных сетях информацию о том, что Высоцкий якобы на муниципальном мероприятии агитировал за кандидатов от "Единой России". После избрания у муниципального депутата начались проблемы с военкоматом. На одно из заседаний военком пришел вместе с Высоцким, утверждал Грудин. Депутат ЗакСа заявил, что просто решил посетить заседание муниципалитета.

Также парламентарий от "Единой России" Высоцкий известен перепалкой с журналистом издания MR7 Андреем Окунем. Депутат обругал журналиста, грозил судом. Когда корреспондент MR7 задал депутату вопрос об оружии, висящем на стене в кабинете, Высоцкий ответил: "Тебя бы надо бы из него бы, да?".

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.