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16:41

Москвичку оштрафовали за митинг 21 апреля, найдя её по камерам: девушка утверждает, что на кадрах не она

фото ЗакС политика Москвичку оштрафовали за митинг 21 апреля, найдя её по камерам: девушка утверждает, что на кадрах не она

Ранним утром 14 мая столичные правоохранители приехали к жительнице Москвы Елене Чегодаевой и забрали её с собой в ОВД "Академический": причина визита полиции - участие девушки в акции протеста 21 апреля. 

Чегодаеву уведомили, что вычислили её по камерам наружного видеонаблюдения. Сама она утверждает, что в обозначенном месте её не было и что на кадрах - другой человек.

Невзирая на данное обстоятельство, москвичку оштрафовали на 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП за нарушение правил проведения акции, информирует "ОВД-Инфо".

Отметим, что вечер 21 апреля, когда по всей стране проходили акции в поддержку политика Алексея Навального, оказался самым напряженным именно в Петербурге. Против демонстрантов неоднократно применялись электрошокеры, а всего было задержано свыше 800 человек. В Москве в то же время в автозаках оказалось чуть более 50 граждан.

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