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10:19

Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу

фото ЗакС политика Генконсульство США в Екатеринбурге прекратило свою работу

Генконсульство США в Екатеринбурге в своем Instagram опубликовало прощальное обращение генконсула Эми Сторроу и сообщило о приостановке работы. 

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!" - рассказала Сторроу.

Она выразила надежду, что консульство вскоре возобновит работу в Екатеринбурге в полном объеме и снова начнет "трудиться над укреплением связей между нашими великими странами".

В конце декабря 2020 года США заявили о намерении закрыть два последних генконсульства в России: в Екатеринбурге и во Владивостоке. Это связывалось с решением российских властей в 2017 году о сокращении численности сотрудников американской дипмиссии. 

В конце апреля посольство США в Москве объявило, что прекратит выдавать россиянам любые неиммиграционные виз, кроме дипломатических. Это случилось после того, как 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные иностранные государства" не могут нанимать на работу людей, находящихся на территории России. Уже заключенные договоры предписывалось расторгнуть. 14 мая кабмин РФ внес в список "недружественных стран" США и Чехию.

 

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