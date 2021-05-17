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12:39

Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены

фото ЗакС политика Бастрыкин: В Петербурге протестуют безработные и агрессивно настроенные неудавшиеся бизнесмены

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что в петербургских протестах принимают участие только приезжие, безработные и школьники: умозаключения главы СК цитирует РИА "Новости".

"Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областях", - поделился наблюдениями Бастрыкин.

Из перечисленных регионов, добавил глава Следкома, "прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены".

Напомним, последняя протестная демонстрация в поддержку пребывающего в заключении Алексея Навального прошла во многих городах России 21 апреля. На петербургскую акцию вышли тысячи человек. Разгоняя митинг, силовики действовали жёстко, применяя в протестующим спецсредства. В итоге в городе на Неве были задержаны 839 человек - это рекорд по стране (всего - 1991).

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