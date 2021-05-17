"Коммерсант" назвал место возможной встречи Путина и Байдена

Российский глава Владимир Путина и его американский коллега Джо Байден могут встретиться летом на территории Швейцарии, делится "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

В тоже время, уточняют в газете, власти РФ пока окончательно не определились с местом, где бы смогли увидеться два лидера. Площадка будет конкретизирована постфактум встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая назначена на конец мая.

Россия изучает все стороны президентского "рандеву", так как не исключается, что Вашингтон может использовать его для публичных нравоучений.

Лавров и Блинкен должны "пересечься" в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета. Цель переговоров - обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе - встреча Путина и Байдена.