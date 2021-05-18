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11:19

Яшин намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму

фото ЗакС политика Яшин намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму

Глава столичного муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин, подписи которого Мосгоризбирком забраковал летом 2019-го года в ходе кампании в Мосгордуму, собирается вновь баллотироваться в этот орган власти в ходе сентябрьских довыборов. Он снова хочет идти как независимый кандидат, для чего ему вновь придется собирать подписи горожан в свою поддержку. Требующееся их число для выдвижения от округа №37 - 5223.

"Хорошая новость в том, что столичная дума сейчас принимает закон, который позволит собрать половину подписей через электронную систему "Госуслуги" (это значительно облегчит нашу работу). Опросы показывают, что у меня большая поддержка в округе, так что нет сомнений: необходимое число подписей мы соберем", - написал политик у себя в Facebook.

Жителей своего округа оппозиционер охарактеризовал как "умных и свободолюбивых".

Напомним, что в ходе скандальной кампании в Мосгордуму летом 2019 года Яшин из всех независимых и снятых с выборов кандидатов пострадал от судебно-правоохранительной системы больше всех: в сумме ему назначили 50 суток административного ареста, раз за разом задерживая на выходе из спецприемника. В Москве в июле и августе 2019-го из-за недопуска популярных кандидатов проходили массовые акции протеста, сопровождавшиеся полицейским насилием и приведшие к так называемому "московскому делу". По нему отправили в места лишения свободы участников демонстраций, обвиненных, главным образом, в нападениях на силовиков.

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