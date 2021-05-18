18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:49

Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламенте денонсировать Договор по открытому небу, передает "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Леонида Слуцкого.

По словам Слуцкого, законопроект планируется рассмотреть на заседании 19 мая.

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу внес на рассмотрение Госдумы президент Владимир Путин 11 мая. В пояснительной записке указано, что документ внесен в связи с выходом из договора США "под надуманным предлогом", что поставило под угрозу безопасность России.

Договор по открытому небу был заключен между странами-союзниками ещё в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания Холодной войны. Россия ратифицировала его в 2001 году.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:24 Глава Минюста призвал ужесточить контроль за работой НКО

13:21 Активист Костров выдвинется в ЗакС от эсеров

13:15 Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

13:09 "Сколько мы прогнали жуликов из города": Беглов раскритиковал темпы строительства соцобъектов

13:03 Суд оставил в силе отказ СК возбуждать дело об отравлении Навального

12:53 Ирина Фатьянова будет баллотироваться в ЗакС от "Яблока"

12:41 Шишкину беспокоит ситуация с дорожной разметкой в Петербурге

12:24 Безопасность школ Петербурга в Смольном оценили в 3 млрд рублей

12:19 В Смольном нашли подходящую дату для последнего звонка в школах Петербурга

12:13 Депутат Вострецов предложил Беглову включить виртуальную реальность в уроки ОБЖ

12:11 В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

11:49 Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

11:38 В России выявили еще почти 8,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 772

11:19 "Это косяки других людей": Беглов поручил усилить работу над ливневками

11:19 Яшин намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru