В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

Утро 18 мая началось для редакции одного из самых читаемых белорусских сетевых изданий, TUT.By, с обысков, которые провели в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов. Об этом написало главное национальное информагентство БЕЛТА. После проведения следственных действий, к 12 часам дня, офис редакции в Минске опечатали, а доступ к сайту заблокировали.

"В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", изложило агентство суть дела.

В конце прошлого года TUT.By лишили статуса СМИ. Редакция активно освещала прошлогодние протесты, связанные с очередным переизбранием Александра Лукашенко, и давала точку зрения, отличную от официальной, что для современных белорусских информационных сайтов и изданий нехарактерно.