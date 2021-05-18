18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:11

В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

фото ЗакС политика В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

Утро 18 мая началось для редакции одного из самых читаемых белорусских сетевых изданий, TUT.By, с обысков, которые провели в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов. Об этом написало главное национальное информагентство БЕЛТА. После проведения следственных действий, к 12 часам дня, офис редакции в Минске опечатали, а доступ к сайту заблокировали.

"В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере", изложило агентство суть дела.

В конце прошлого года TUT.By лишили статуса СМИ. Редакция активно освещала прошлогодние протесты, связанные с очередным переизбранием Александра Лукашенко, и давала точку зрения, отличную от официальной, что для современных белорусских информационных сайтов и изданий нехарактерно.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

7 мая, 19:59 Авторы оппозиционного белорусского Telegram-канала получили реальные сроки

2 мая, 10:37 Полиция сорвала премьеру спектакля в "Театре.doc" о протестах в Белоруссии

2 апреля, 10:57 Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

28 марта, 14:16 Отбывшую арест гражданку Белоруссии задержали на выходе из петербургского спецприёмника

25 марта, 16:56 Суд арестовал еще двух участников "белорусской" акции в Петербурге

25 марта, 15:55 В Петербурге на семь суток арестовали участницу акции в поддержку белорусов

25 марта, 11:51 Смольный не согласовал белорусам празднование Дня Воли

19 марта, 19:10 Путин освободил от обязанностей посла РФ в Беларуси Мезенцева

11 марта, 18:46 Организаторы Евровидения отклонили песню от Белоруссии, высмеивающую оппозицию

18 февраля, 10:26 Минский суд отправил в колонию освещавших протесты журналисток


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:24 Глава Минюста призвал ужесточить контроль за работой НКО

13:21 Активист Костров выдвинется в ЗакС от эсеров

13:15 Руководитель петербургского фонда ОМС покинул должность по собственному желанию

13:09 "Сколько мы прогнали жуликов из города": Беглов раскритиковал темпы строительства соцобъектов

13:03 Суд оставил в силе отказ СК возбуждать дело об отравлении Навального

12:53 Ирина Фатьянова будет баллотироваться в ЗакС от "Яблока"

12:41 Шишкину беспокоит ситуация с дорожной разметкой в Петербурге

12:24 Безопасность школ Петербурга в Смольном оценили в 3 млрд рублей

12:19 В Смольном нашли подходящую дату для последнего звонка в школах Петербурга

12:13 Депутат Вострецов предложил Беглову включить виртуальную реальность в уроки ОБЖ

12:11 В Белоруссии заблокировали новостной сайт TUT.By после возбуждения "налогового" дела

11:49 Комитет Госдумы одобрил выход РФ из Договора по открытому небу

11:38 В России выявили еще почти 8,2 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 772

11:19 "Это косяки других людей": Беглов поручил усилить работу над ливневками

11:19 Яшин намерен участвовать в довыборах в Мосгордуму

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru