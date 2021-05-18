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13:53

В Псковской областной больнице обнаружилась вспышка коронавируса

фото ЗакС политика В Псковской областной больнице обнаружилась вспышка коронавируса

Крупнейший стационар Псковской области стал в последние дни местом массового заражения коронавирусом, о чем сообщил глава региона Михаил Ведерников.

"Зафиксирован новый очаг в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы, девять пациентов [выявлены с коронавирусом]", - написал он в Instagram 18 мая.

Как удалось узнать ТАСС, медики и чиновники приняли все требующиеся для таких эксцессов противоэпидемические меры и проверяют всех, кто мог контактировать с новыми больными.

Отметим, что с начала пандемии в главной больнице региона выявляют очаг заражения COVID-19 уже не в первый раз. Помимо нее, в прошлом году была зафиксирована вспышка заболеваемости в отделении Пенсионного фонда города Остров.

В области за последние две недели фиксируют от 50 до 70 новых заражений ежедневно.

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