В ЗакСе обсудили пляжи

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова 18 мая инициировала обсуждение поправок в закон о благоустройстве на площадке комиссии по экологической защите населения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Парламентарий представила городским чиновникам и общественным активистам поправки в документ, касающиеся обустройство территорий пляжей. Она назвала эти поправки черновиком будущего законопроекта и поинтересовалась мнением гостей.

В частности, в представленной версии законопроекте говорится, что проектирование обустройства пляжей должно отвечать учету исторически сложившихся ландшафтных особенностей территории, сохранению и дополнению исторически сложившихся функциональных зон и минимизации антропогенной нагрузки на естественные песчаные покрытия пляжей. Планируемые работы обязаны соответствовать Генеральной схеме берегозащитных мероприятий региона.

Документом предусматривается запрет на размещение на пляжах усовершенствованных покрытий, слишком широких пешеходных дорожек и пляжного оборудования, "которое имеет прочную связь с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) демонтаж".

Также предлагается допустить размещение на территории пляжей пляжного оборудования, пешеходных дорожек из древесного материала, освещения, питьевых фонтанчиков, общественных туалетов, нестационарных теневых навесов и нестационарных торговых объектов: тележек и лотков.

Представители районных администраций согласились с тем, что на пляжах необходимо торговать водой и мороженным, но отметили, что с размещением НТО могут возникнуть проблемы. Для организации торговли придется менять назначение конкретных земельных участков, на которых будут располагаться лотки, отметила заместитель главы Выборгского района города Арина Артемова. Она также добавила, что на одном из районных пляжей есть большой шезлонг, который не создает никаких проблем, но способен держаться только за счет фундамента. Ее коллега, заместитель главы Приморского района Артем Гырла рассказал о площадке для пляжного волейбола, которая тоже требует бетонирования, но наличие которое местное население только приветствует.

О тексте законопроекта критически отозвались представители нескольких комитетов Смольного. В частности, начальник юридического отдела комитета по благоустройству Максим Соловский заявил, что предложенные новеллы должны регламентироваться не городским законом, а правилами благоустройства пляжных территорий, за разработку которых отвечает исполнительная власть.

Тихонова, резюмируя итоги встречи, согласилась, что, вероятнее, целесообразнее будет менять действующие правила, а не закон. При этом депутат отметила, что сама инициатива - способ привлечь внимание исполнительной власти к тому, что проблемы в благоустройстве пляжей существуют.

Фото: vk.com/ Сестрорецкий актив

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