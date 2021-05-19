КСП: Проверка МО "Ульянка" была инициирована запросом за подписью Беглова

Руководитель Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Надежды Тихоновой ("Справедливая Россия") 19 мая, сообщил, что МО "Ульянка" включили в план проверок после запроса, который подписал губернатор Александр Беглов.

Отметим, что "Ульянку", в местном совете которой "Единая Россия" получила мест меньше, чем оппозиция, включили в план только в апреле 2021 года. КСП начала проверку муниципалитета 13 мая.

Желудков заверил депутатов, что КСП не является политическим инструментом, а в муниципалитетах, находящихся под контролем единороссов, тоже находят нарушения. Также председатель КСП отметил, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров специально абстрагировался от подачи заявок в план проверок на 2021 год.

Сергей Еремеев

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