В Петербурге окончательно приняли поправки в закон о выборах в ЗакС

Петербургский парламент на внеочередном заседании 19 мая принял в третьем чтении поправки в закон о выборах депутатов ЗакСа.

Документ подразумевает возможность проведения в регионе трехдневного голосования, а также ужесточает требования к общегородском спискам партий. В них теперь может быть не менее трех и не более пяти человек. Перед третьим чтением убрали норму, по которой только не более 25% кандидатов-списочников могут быть беспартийными.

Также, согласно закону, участвующие в выборах иностранные агенты должны маркироваться в агитационных материалах.

Сергей Еремеев