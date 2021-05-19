Резник: Приговор Платошкину - приговор YouTube

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин, получивший 19 мая 5 лет условно, представлял угрозу для властей за счет своего авторитета у граждан, считает беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

- Все эти приговоры - это приговор YouTube, приговор свободе слова, - заявил Резник в беседе с ЗАКС.Ру. - Как к этому может относиться нормальный человек? Как к репрессивным мерам. Большое спасибо, что не посадили, конечно. По нынешним временам это нормально, людям условные сроки иногда дают, чтобы ничего не смогли делать дальше. Если не поймут, условный превратится в безусловный.

Депутат полагает, что преследование Платошкина стало не только действием против одного из лидеров мнений, но и сигналом для других несистемных политиков.

- Любой приговор - это и сигнал другим. Начиная от ситуации с Навальным, которая показывает, что если можно с ним, с самым популярным оппозиционером, поступать так, как с ним поступают, значит и со всеми остальными тоже так можно. Платошкин для своей части избирателей тоже был лидером мнения, безусловно, - сказал Резник.

Напомним, Гагаринский суд Москвы назначил Платошкину 5 лет условно и штраф в 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам (часть 1.1 статьи 212 УК РФ) и фейках о коронавирусе (ст. 207 УК РФ). Прокуратура требовала назначить ему 6 лет колонии. По версии следствия, лидер движения "За новый социализм" намеренно склонял людей нарушать эпидемиологические ограничения с целью создания массовых беспорядков в стране.

На своем YouTube-канале лидер движения "За новый социализм" ругал поправки в Конституцию и выступал за отставку президента. Он также призывал подписчиков подавать заявки на протестные митинги.

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