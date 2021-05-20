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Выборы - 2021

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11:14

"Чтобы наш город не проснулся в Северной Корее": Вишневский заявил о намерении выдвинуться в ГД

фото ЗакС политика "Чтобы наш город не проснулся в Северной Корее": Вишневский заявил о намерении выдвинуться в ГД

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") известил о намерении поучаствовать в осенних выборах в Государственную думу. О стремлении побороться за место в федеральном парламенте он сообщил у себя в соцсетях.

Вишневский напомнил, что кроме думских выборов он также собирается выдвинуться от "Яблока" и в ЗакС по округу №2 в Центральном районе.

"Вы, так же, как и я, видите, что обстановка в стране ухудшается с колоссальной скоростью. Почти каждый день - новые безумные законодательные запреты и уголовные дела против несогласных с властью. Я иду на выборы, чтобы наш европейский город не проснулся в одночасье в Северной Корее", - манифестировал "яблочник".

Парламентарий уточнил, что в Госдуму от собирается выдвинуться по 216 округу (Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы).

Вишневский призвал горожан помочь ему с борьбой против действующей власти, которая, считает он, попробует "противодействовать мне на выборах".

О проделанной работе на посту депутата Заксобрания Вишневский отчитался на своём сайте.


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