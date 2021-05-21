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18:29

Автобус бюджетного учреждения в Петербурге приспособили под агитацию кандидата на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Автобус бюджетного учреждения в Петербурге приспособили под агитацию кандидата на праймериз "Единой России"

На юге Петербурга, неподалеку от торгового центра "Международный", заметили минивэн с размещенными на нем фотографиями члена ОНФ и участника праймериз "Единой России" Антона Соловьева. 

Рядом с его портретом находится qr-код, по которому можно перейти на агитационный сайт претендента в кандидаты в ЗакС и Госдуму. 

По данным собеседника ЗАКС.Ру, обратившего внимание на агитавтобус, эта машина находится на балансе бюджетного учреждения "Центр физической культуры, спорта и здоровья" Фрунзенского района, который возглавляет Соловьев. Это подтверждается информацией на сайте "автобусный транспорт", а также логотипом центра на самом минивэне. 

Корреспондент ЗАКС.Ру, побывавший у ТЦ "Международный", сообщил, что машина стоит без водителя.  

В группе Центра физкультуры Фрунзенского района "ВКонтакте" закреплен пост об участии Соловьева в предварительном голосовании "Единой России". "У него множество наград и благодарностей. Он всегда откликается на просьбы помочь. Будет здорово, если мы с вами поддержим его на голосовании", - говорится в сообщении. Получить оперативный комментарий об агитмашине у представителей центра ЗАКС.Ру не удалось. 

Соловьев заявился на праймериз в ЗакС по округу № 15, который включает территории Фрунзенского и Невского районов, а также муниципалитет "Малая Охта". Кроме того он будет участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов ЕР по думскому округу № 211, к которому относится весь Невский район и муниципалитеты "Смольнинское", "Лиговка-Ямская". 

В своей анкете на сайте праймериз Соловьев указал, что с 2014 года занимается общественной деятельностью. Он учредитель и член штаба "Бессмертного полка", координатор волонтеров #МыВместе и регионального штаба по рассмотрению обращений на прямую линию Владимира Путина.

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