В Белоруссии хотят запретить бело-красно-белый флаг как "коллаборационистскую символику"

Главный символ протестующих против политического режима Александра Лукашенко, так называемый БЧБ-флаг (бело-красно-белый), предложило запретить к использованию, приравняв к нацистской символике, белорусское Министерство внутренних дел. Об этом рассказал изданию "Беларусь сегодня" заместитель начальника ­ГУБОПиК Михаил ­Бедункевич.

"Настало время принять меры. Пора поставить точку в этом вопросе — люди просят. Когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали просто вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики! Сейчас мы видим попытку "замазать" проблему — будто бы ее нет", - заявил силовик.

По его словам, попытки граждан выйти на улицу с государственным флагом Белоруссии, использовавшимся до 1994 года, будут "очень жестко пресекаться".

Напомним, что в Белоруссии с лета прошлого года наблюдается конфронтация гражданского общества и властной верхушки во главе с Лукашенко. В августе сотни тысяч белорусов стали регулярно митинговать против результатов выборов, на которых Лукашенко в очередной раз присудили победу с разгромным счетом. Со временем, к концу 2020 года, уличную активность удалось подавить репрессивными мерами. Активисты, независимые журналисты и политические оппоненты Лукашенко чаще всего оказываются либо вне закона, либо за границей.