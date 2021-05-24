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10:31

После экстренной высадки Протасевича в Минске AirBaltic решила не летать над Белоруссией

фото ЗакС политика После экстренной высадки Протасевича в Минске AirBaltic решила не летать над Белоруссией

Прибалтийская авиакомпания AirBaltic прекратит полёты над Белоруссией после случая с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая: на борту находился сооснователь запрещённого в республике Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого сиюминутно задержали. Соответствующее решение озвучил глава Министерства транспорта Латвии Талис Линкайтс.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах", - цитирует заявление Линкайтса "Еврорадио".

Запрет на полёты гражданских самолётов над Белоруссией намерены инициировать также США, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Ирландия, которые расценивают произошедшее с рейсом Ryanair как акт государственного терроризма.

Днём ранее власти Латвии начали проводить два досудебных расследования по факту экстренной посадки борта в республике - в связи с захватом самолета и в связи с вынужденной посадкой.

Напомним, борт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. На борту летел Протасевич со своей девушкой, после приземления их обоих задержали. Добавим, что в отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Самолёт к минским Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29, который, как сообщалось в СМИ, был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

Вечером 23 мая воздушное судно Ryanair вылетело в Вильнюс: по приземлении на его борту не оказалось лишь Протасевича и его девушки, а также четырёх россиян.

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