Послу Латвии велели покинуть Минск: Рига в ответ высылает белорусских дипломатов

На фоне разгорающегося скандала, связанного с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии, латвийскому послу в Минске дали сутки на то, чтобы покинуть республику, информирует ТАСС, ссылаясь на главу местного МИД Владимира Макея.

Аналогичное условие поставлено также перед сотрудниками дипведомства Литвы.

Решение белорусских властей обусловлено "оскорблением" в Риге государственного флага: сегодня в одной из гостиниц, где расположились участвующие в Чемпионате мира по хоккею национальные сборные, его заменили на бело-красно-белый флаг.

"Среди флагов Чемпионата мира по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политические беженцы. В Риге не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом, - мы его сняли", - прокомментировал акцию мэр Риги у себя в Twitter.

Добавим, что Латвия поступила зеркально в ответ на действия Минска, объявив персоной нон-грата посла Белоруссии и всех сотрудников дипведомства республики.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно приземлился борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.

В отношении сооснователя NEXTA на родине возбуждено несколько уголовных дел после протестов, которые вспыхнули в стране после последних выборов президента.